Eesti suursaadik Tadžikistanis Toomas Tirs andis üle volikirja

Eesti näeb Tadžikistaniga koostöövõimalusi eelkõige digi- ja haridusevaldkonnas, ütles Tirs. «Tadžikistan on rahvusvahelises kogukonnas olnud terrorismivastase võitluse eestkõneleja, huvi Tadžikistani vastu on seoses suviste sündmustega Afganistanis oluliselt kasvanud. Samuti on Tadžikistan oluline Kesk-Aasia piirkonna veemajanduse jaoks, kuna 60% regiooni veest tuleb sellest riigist,» lisas ta.