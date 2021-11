Terik: kultuuriinimesi ei saa pausile panna, nad peavad edasi toimima

Tiit Terik ütles «Ringvaates», et tuleb toetuda sellele, mida ütlevad arstid ja epidemioloogid. Kui nad ütlevad, et tuleb teatrid panna kinni, siis tulebki seda teha.

«Aga kultuur tuleb hoida elus. Kui on vaja teater kinni panna ja sellel on väga selge põhjus, siis jah, me saame mingiks hetkeks panna teatri kinni ja etendusi ei toimu. Aga me ei saa panna kultuuriinimesi pausile, sellepärast, et nemad peavad edasi toimima selles maailmas, seda kultuuri hoidma,» selgitas Terik.