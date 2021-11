Kopsuarstid: ükski kopsuhaigus ei vabasta maski kandmise kohustusest

Kopsuarstide selts leiab, et kopsuhaigetele on nii vaktsineerimine kui ka maski kandmine eriti vajalik, sest nakatumise korral on oht haigust raskelt põdeda suurem kui tervel inimesel. Lisaks vähendab maski kandmine teistesse hingamisteede viirushaigustesse nakatumise tõenäosust.