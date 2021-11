Rae vallavolikogu esimeheks valiti Tõnis Kõiv

Tõnis Kõiv märkis, et koos mandaadiga kaasneb kõigil volikogu liikmetel ka vastutus ja kohustus oma mandaati ellu viia. «Kindlasti ei tähenda Reformierakonna suur mandaat seda, et me ei anna edaspidi sõna teisele poolele. Erinevad ideed ja vaated rikastavad kahtlemata meie igapäevast tööd ja valla edasist käekäiku. Vastupidi, võtame hea meelega ka teiste volikogu liikmete plaane ja ideid arvesse,» ütles Kõiv.

«Mina kui volikogu esimees vastutan isiklikult selle eest, et kõik head mõtted ja ideed saaksid ära kuulatud ning mõistlikul määral arvestatud. Enamus asjades on volikogu ühel meelel ning minu ülesanne on tagada, et erimeelsusi oleks võimalikult vähe,» lisas taas vallavolikogu esimeheks valitud Kõiv.