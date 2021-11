Põlvamaa on suures hädas, ütles Põlva vallavanem Georg Pelisaar nädal aega tagasi, kui neid tabas selle kandi seni sügavaim koroonakriis. Põlva hooldekodus on koroona möllanud vaid kaks nädalat, kuid see-eest armutult. Nädala jooksul on surnud kaks eakat, kaks lamavad haiglavoodis, kümme veedavad päevi isolatsioonis. Nii haigla kui ka hooldekodu aitasid suurimast hädast üle vabatahtlikud.