Lutsar: teadusnõukoja roll tahab üle defineerimist

«Loomulikult need probleemid, milleks teadusnõukoda esialgu loodi, on praeguseks tõenäoliselt lahendatud või sinna teadusnõukoda enam panustada ei saa, aga võivad olla ees teised väljakutsed,» ütles Lutsar.

«Üle defineerimist tahaks see, missugune roll jääb teadlastele ja missugune roll jääks valitsusele ja ametkonnale,» lisas ta.

«Niimoodi funktsioneerida, nagu me oleme kaks aastat funktsioneerinud, et oleme töötanud kahel kohal korraga ja kõik nädalavahetused, niimoodi ilmselt inimesed ei jõua ja see ei ole ka vajalik,» märkis Lutsar.