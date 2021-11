USA ja Prantsusmaa välisministrid arutasid Venemaaga seonduvat

Blinken ütles juba reedel, et tema USA on mures Vene sõdurite liikumise pärast Ukraina lähedal ja hoiatas Moskvat invasiooni eest.

Suurbritannia on valmis vajaduse korral saatma Ukrainasse kuni 600 sõjaväelast seoses kartustega, et Venemaa võib olukorda eskaleerida ja riiki tungida, kirjutas laupäeval ajaleht The Daily Mirror. Väljaanne lisas oma allikatele viidates, et sajad dessantväelased võivad suunduda Ukrainasse 36 tunni jooksul pärast vastava korralduse saamist.