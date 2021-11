Kiik: valitsus ei plaani hetkel ühtegi leevendust

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik kiitis tänasel pressikonverentsil koostööd Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega (ECDC). «Meile on ECDC-st väga palju nii esimese, teise kui ka kolmanda laine ajal abi olnud,» avaldas minister tänu ning lisas: «Nakkushaigused ei ole maailmast kuhugi kadunud ja me kunagi ei tea, mil mõni uus pandeemia võib alguse saada.» Just seesugustes olukordades on Kiige sõnul tänane kogemus tulevikus hindamatu väärtusega.

Covid-19 hetkeolukorrast rääkides rõhutas minister, et langustrend on olnud hetkel selge ja kiire. «Numbrid on hakanud alla tulema,» tõdes ta. Samas ei tohi ministri sõnul veel oma tänaseid käitumismustreid muuta. «Peame praegu olema ikkagi valmis halvimaks ja selleks, et see trend murdub, kui muudame oma käitumist,» selgitas Kiik ja hoiatas, et kõige hullem, mis saab olla, on see, kui oleme saavutanud hea seisu ja anname selle ise käest ära.