GALERII ⟩ Laanet ja Jaani väisasid lisaõppekogunemist Okas

«Eesti kaitsevägi tugineb reservarmeele ning Okas 2021 kinnitab fakti, et kaitsevägi on kiire ja võimeline kõikides olukordades reageerima. Üksteist täiendav koostöö PPA-ga võimaldab reaalselt tugevdada riigipiiri julgeolekut – täpselt see ongi õpikunäide laiapindsest riigikaitsest,“ lausus kaitseminister Kalle Laanet. Samuti tänas ta kõiki lisaõppekogunemisele tulnud reservväelasi nende panuse eest Eesti julgeolekusse.

Siseminister Kristjan Jaani märkis, et õppus on oluline harjutamaks kaitseväe ja PPA koostöövõimekust olukorraks, kus on vaja piiril toimuvale võimalikule ebaseaduslikule tegevusele kiiresti reageerida. «Veendusin täna, et õppuse korraldus on laitmatu ja äärmiselt professionaalne,» lisas ta.

Jaani hinnangul sujub hoolimata keerulistest ilmastikuoludest tõkete paigaldamine viperusteta. «Samuti on rõõm tõdeda, et kõik kutsutud üksused saavutasid lahingvalmiduse,» lisas ta.

«See näitab, et Eesti on ühtne ja inimesed, kelle töö ei ole igapäevaselt piiri valvata, on valmis tulema ja andma oma panuse väga lühikese etteteatamisajaga. See ongi laiapõhjaline riigikaitse,» ütles siseminister.