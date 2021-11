VAATA OTSE ⟩ Aino Järvesoo auhindade väljaandmine

Aino Järvesoo, kelle sünnist möödus tänavu 111 aastat, soovis, et eesti rahvas kasvaks ja ta panustas selle eesmärgi saavutamiseks suure osa oma ajast ja varast. Eesti rahvastiku- ja perepoliitikas rakendatakse mitmeid tema põhimõtteid. Järvesoo tegutsemine näitas, et sihikindluse, aktiivsuse ja pühendumusega on võimalik mõjutada suuri ühiskonnaprotsesse.