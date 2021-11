Herem: kaitseväest läheb Poola piirile appi umbes 60 inimest

«Poola kriisi õppetund on see, et migratsioonirelv, mida Venemaa kasutas mõni aasta tagasi, on jätkuvalt mõne riigi relvastuses ja me peaksime selleks valmis olema,» sõnas ta.

«Üks põhjus, miks ajakirjandus hoitakse eemale, on see, et ajakirjandus etendab tahtmatult vastaspoolele ka luureelementi. Kõike, mida näeme avalikkuses, televisioonis, seda vastaspool oskab väga hästi ära kasutada. See on samamoodi üks põhjus, miks ei lasta palju ajakirjandust sinna. Seal on Poola sõjaväe kaamerameeskond ja me läheme täiendame seda. See info pole tsenseeritud, aga julgeolekualaselt vastav,» põhjendas ta.