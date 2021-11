Tallinna ringtee äärde rajatakse 104-kohaline veoautode parkla

Euroopa turvaliste veoautoparklate standard koosneb neljast turvatasemest: pronks-, hõbe-, kuld- ja plaatinatase. Eesti esimene turvaparkla vastab EL-i pronkstaseme turvanõuetele. See tähendab, et parkimisalale pääsevad üksnes veoautod ja volitatud sõidukid, ala on valgustatud ning on korraldatud valveteenus.