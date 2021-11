Üle maa leviv lumesadu muudab teeolud keeruliseks

Laupäeva õhtul on põhi- ja suuremad tugiteedel valdavalt niisked, Lõuna-Eestis aga lumesaju tõttu soolamärjad. Sõiduradade vahel esineb paiguti vähest soolalumesegu.

Lõuna-Eestis ilmaprognoosi järgi lumesadu õhtul jätkub ning jõuab Kesk-Eestini. Öösel levib lumesadu üle terve Eesti. Teed muutuvad lumiseks. Kõige tugevamat sadu on oodata Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres, saartel ja rannikualadel tuiskab.

Pühapäeval sajab nii lund kui ka lörtsi

Pühapäeval eemaldub madalrõhuala Läti kohalt kirdesse ja lumesadu vallutab hommikuks kogu maa, lumesadu ja tuisk jätkuvad veel ennelõunalgi ning hakkavad alles pärastlõunal Lõuna-Eestist alates järele andma.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Lumesadu ja tuisk laienevad üle kogu maa lõunast põhja poole. Puhub kirdetuul 5-10, puhanguti kuni 14, saartel ja rannikul kuni 14, puhanguti 17 m/s. Öö hakul võivad puhangud ulatuda kuni 20 m/s. Külma on 1-4 kraadi, rannikul tuleb kohati 1 kraad sooja. On kiilasjääoht.

Peipsi järvel puhub kirdetuul 8-12, puhanguti 15, öö hakul kuni 17 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Lainekõrgus 1-1,5 meetrit. Sajab lund ja tuiskab. Nähtavus on mõõdukas või halb. Külma on 1-3 kraadi.

Pühapäeva päeval on üksikute selgimistega pilves ilm. Sajab lund, saartel ka lörtsi. Kohati tuiskab ja on jäävihmaoht. Pärastlõunal Lõuna-Eestis sajuvõimalus väheneb. Puhub kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi. On kiilasjääoht.

Peipsi järvel puhub kirde-, idatuul 5-8 m/s. Lainekõrgus on 0,7-1,2 meetrit. Sajab lund, kuid pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Nähtavus on ennelõunal mõõdukas või halb, pärastlõunal hea. Külma on 1-3 kraadi.