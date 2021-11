Burkina Fasos ajas politsei pisargaasiga laiali meeleavalduse

Märulipolitsei kasutas pisargaasi, et takistada meeleavaldajate kogumemist väljakule Ouagadougou kesklinnas. Linna olid koondunud suured politsei- ja julgeolekujõud ning kõik poed olid suletud.

Vihased noored püstitasid ajutisi barrikaade ja põletasid rehve mitmes linnajaos. Muu hulgas süüdati hulgaliselt rehve võimupartei peakorteri ees, et tõkestada politsei liikumist.

Üks meeleavaldaja ütles, et tema ja ta kaaslased tulid rahumeelsele meeleavaldusele, kuid politsei reaktsioon oli liialt äkiline ja sundis neid barrikaade püstitama.

Terroriorganisatsioonidega Al-Qaeda ja Islamiriik seotud relvarühmitused on Saheli riigis vägivallatsenud alates 2015. aastast. Islamistid on tapnud umbes 2000 inimest ja 1,4 miljonit on olnud sunnitud oma kodudest lahkuma.