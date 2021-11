Piiriveekogude jääle minek on keelatud

«Järvede kallastel on juba kerge jääkate, kuid kaugeltki mitte nii tugev, et inimest kanda. Inimelude kaitseks on nõrgale jääle minek keelatud, kuni piirivalvurite jääluure annab kinnitust, et jää on piisavalt paks,» rääkis Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.