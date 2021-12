FOTOD ⟩ Pea 70-liikmeline kaitseväe üksus asus Poola poole teele

«Viimase nädala jooksul oleme täiendväljaõppe ajal omavahel tuttavaks saanud ning ülemana olen rühmaga väga rahul. Motivatsioon on üksuses kõrge, meekonnatöö on pioneeridele kohaselt tugev ning rahvusvahelise koostöö aspekt arendab kindlasti meie erialaste teadmiste ja oskuste pagasit,» ütles nooremleitnant Rauno Pettai.

Eesti sihtüksus jõuab oma Poola operatsioonialale neljapäeval ja jääb Poola relvajõudude käsutusse aasta lõpuni. Eesti sihtüksuse eelgrupp on olnud Poolas eelmisest nädalast ning on koostöös Poolaga ettevalmistanud põhiüksuse saabumist.

Poola suunduva Eesti sihtüksuse suuruseks on ligikaudu 70 inimest ning on mehitatud reservväelaste, tegevväelaste ja tsiviilisikute baasil. Sihtüksus koosneb pioneerirühmast, kahest kaamerameeskonnast, luure- ja vaatlusmeeskonnast ning toetuselemendist.

Kaitsevägi on eelnevalt Valgevene hübriidrünnaku tõrjumiseks regioonis eraldanud Leedule 100 kilomeetrit tõkestustraati riigipiiri tugevdamiseks ja lähetanud Leetu mehitamata lennuvahendite meeskondi.

Poola on Eestile oluline liitlane ja koostööpartner ning kahe riigi vaheline kaitsealane koostöö on suurenenud iga-aastaselt. Poola kaitseväe üksused on regulaarselt osalenud kaitseväe iga-aastasel õppusel Kevadtorm ning Poola õhuvägi panustanud oma lennukitega Balti riikide õhuturbemissiooni. Lisaks on Poolas paiknev Kirdekorpuse staap vahetult seotud meie piirkonna kaitsega ning seal teenivad Eesti kaitseväelased kõrvuti teiste NATO riikide kaitseväelastega.