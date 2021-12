FOTOD ⟩ Eesti kaitseväelased jõudsid Poolasse

«Poola on meie oluline liitlane ning nende piir Valgevenega on ühtlasi ka meie Euroopa Liidu ja NATO piir. On meie ühine vastutus toetada oma naabreid ja liitlasi hübriidrünnaku tõrjumisel ning anname siin olles oma parima, et neid toetada,» ütles Eesti kontingendi ülem Poolas kolonelleitnant Mikk Pukk.

Eesti sihtüksuse tegutsemisala saab olema Poola Lublini vojevoodkonnas, kus üksus teeb tihedat koostööd Poola 18. mehhaniseeritud diviisiga. Sihtüksus hakkab täitma Poola poolt püstitatud ülesandeid, võimaldades Poolal suunata ressursse vahetult riigipiiril toimuva lahendamisse. Üksus on planeeritud Poolasse jääma aasta lõpuni.

Poolasse saadetud Eesti sihtüksuse suuruseks on 74 inimest ning see on mehitatud reservväelaste, tegevväelaste ja tsiviilteenistujate baasil. Sihtüksus koosneb pioneerirühmast, kahest kaamerameeskonnast, luure- ja vaatlusmeeskonnast ning toetuselemendist. Allüksused esindavad valdkondi, mille osas on Poola väljendanud soovi ning millega Eesti on võimeline toetama.

Eesti sihtüksuse pioneerirühma ülesanne saab olema piiritõkete ehitamine ja parandamine, luuremeeskond hakkab täitma vaatlusülesandeid piiriäärses regioonis, kaamerameeskonnad toetavad audiovisuaalse materjali kogumisega ning toetuselement tagab sihtüksuse logistika- ja tagalaalase toetuse.

Valgevene hübriidrünnaku tõrjumiseks on kaitsevägi varem eraldanud Leedule 100 kilomeetrit lõiketraati riigipiiri tugevdamiseks ja lähetanud Leetu mehitamata lennuvahendite meeskondi.