Mõjukas noor leedulane Linas Kojala on rahul Euroopa Liidu arengutega

Linas Kojala on Ida-Euroopa uuringute keskuse direktor ja Vilniuse Ülikooli rahvusvaheliste suhete lektor. Ta on ka Harvardi ülikooli Davise Keskuse Vene ja Euraasia uuringute töörühma liige. Aastal 2019 valiti ta DELFI küsitluse põhjal mõjukuselt kolmandaks Leedu avaliku elu tegelaseks.

Linas Kojala rääkis intervjuus põlvkonnast, kes sündis juba peale Berliini müüri langemist. Ta on uhke, et sündis juba vabasse ja isesesivasse Leetu ning on koos teiste noortega väga õnnelik selle üle. Ta oli ka veendunud, et meil ei ole õigust võtta seda kõike iseenestmõistetvana, mis 30 aastat tagasi sündis. Kojala juhtis tähelepanu, et Vilniusest 70-100 km kaugusel valgevenelased alles võitelvad oma vabaduse eest. „Oleme paremas seisus kui nemad, kuid kui muutume rahulolevateks ja igaüks ei püüa panustada piisavalt, siis võib kõik saavutatu tulevikus ohtu sattuda.“