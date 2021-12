Ajaloomuuseumi juhina asub tööle Jaanus Rohumaa

Muuseumi nõukogu esimees Merilin Piipuu viitas, et Rohumaa on juhtinud nii Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva üritusi kui ka Tallinna kultuuripealinna programmi. «Eesti ajaloo ja siinse kultuuriloo mõtestamisega on ta tegelenud sisuliselt kogu oma elu ning ta on teinud seda väga erinevatel viisidel. Rohumaa tugev sotsiaalne närv aitab ajaloomuuseumi rolli ühiskonnas kasvatada ning tema kogemus toob vajalikku sünergiat muuseumi eri teemavaldkondade ehk ajaloo, filmi, teatri ja muusika sisuliseks koostööks,» rääkis ta.