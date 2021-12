Armastuse teo eest võib saada kuuli

Kirja lõpus märgib Vooglaid, et kui valitsus tahaks pingeid ja ärevust maha võtta, siis tuleks anda ühemõtteline ja kindel lubadus, et mitte kunagi ega mitte mingil tingimusel ei jõua Eestis asi kohustusliku vaktsineerimise nõude kehtestamiseni.

Valitsuse esindajad ei ole kunagi vastupidist väitnudki ja nii jäävad Vooglaiu oletuslikud väited tühjaks spekulatsiooniks ning kuuliga ähvardamine lihtsalt hirmutamiseks, mis kannab risti vastupidist sõnumit kui piiskopi armastuse tegu. Vägivaldsest sundvaktsioneerimisest ongi rääkinud vaid Varro Vooglaid ise.

Uusberg: hirmutamise eesmärk on inimesi mõjutada

Psühholoog ja teadusnõukoja liige Andero Uusberg leiab, et nendele Vooglaiu väljaütlemistele väga reageerima ei pea – elame vabal maal, oleme väljendustes vabad. Uusbergi arvates on sellise väljenduse üks eesmärke, et me reageeriksime sellele üle.

Kõik lapsi puudutav on igale lapsevanemale midagi sellist, mille nimel ollakse valmis tegema asju, mida muidu ei tehtaks, selgitab Uusberg. Kuid talle tundub, et Vooglaid ei tahtnud oma väljaütlemisega öelda ainult seda.

«Ta tahab öelda, et riik on valmis kasutama vägivalda oma kodanike suhtes, kuigi sellel ei ole mitte mingit alust. Kohustusliku vaktsineerimise otsus ei tähenda tugeva vägivalla rakendamist, vaid seda karistatakse teisiti. Minule teada ei tehta aga midagi laste vaktsineerimise puhul,» ütles teadusnõukoja liige.

Uusberg leiab, et sellised avalikud sõnavõtud võivad muidugi mõjutada ka inimeste käitumist. «Aga see mõju ei ole piljardimängu moodi põhjuslikkus, et saaksime öelda, et kuul läks auku, kuna valge kuul põrkas selle vastu,» selgitab ta. «Samas, et keegi võiks oma võimalikku vägivaldset tegu põhjendada sellega, mida Varro Vooglaid raadios ütles, on väheusutav.»

Tema hinnangul püüavad sellised sõnavõtud paigutada koroonaga võitlemise riikliku tegevuse raami, kus riik nagu kasutaks vägivalda oma kodanike vastu. «See on hästi valikuline raam,» rõhutab psühholoog. Ta lisab, et mehhanismid, mis meil Eestis on loodud kodanikku kaitsma, töötavad hästi.

Kas selliseid avaldusi peaks ajakirjandus üldse vahendama?

Selles mõttes on Vooglaiu pakutav raam Uusbergi meelest eksitav, aga võib inimesi mõjutada. «See ongi välja käidud selleks, et inimesi mõjutada,» märgib Uusberg ja selgitab, et Vooglaiu oodatav mõju ongi ilmselt mingi poliitiline käitumine, mitte otsene vägivald. «Paraku võib sellel olla ka soodustav mõju vägivallale või agressiivsusele ja pingete kasvamisele,» nendib psühholoog.

Kuna Vooglaid on tuntud tegelane ja tema sõnadele pööratakse tähelepanu, siis ei saa jätta tema väljaöeldut ka tähelepanuta. Uusbergi hinnangul on see keeruline küsimus. «Kui te öeldut ei kajasta, siis on see teadlik valik, millega teete liiga mingisugusele ühiskondlikule grupile,» selgitab ta.

Uusbergi sõnul võiks muidugi jätta Vooglaiu sel korral öeldu avaldamata ja sellest üldse mitte rääkida, sest see sisaldab üleskutset vägivallale ning sellisel juhul ei oleks see ka Vooglaiu diskrimineerimine. «Aga teisalt, kuna ta esindab häälekat ühiskonnagruppi, mis ei ole küll väga arvukas, kuid on oluline, siis on tema sõnade kajastamine ikkagi teema,» arutles Uusberg.