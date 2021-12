USA ja Venemaa presidendi virtuaalse kohtumise järel väljendasid vaatlejad ettevaatlikku optimismi, et USA sõnum oli piisavalt tugev, et ohjeldada Venemaa agressiivsust naaberriikide suhtes. Kuid värskem teade president Bideni plaanist korraldada valitud NATO riikide ja Venemaa kohtumine on külvanud uut ärevust.