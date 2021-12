Linnavõim pakub Mustamäel iseteeninduslikku libedusetõrjet

«Meie tänavakoristuspartner kinnitab oma sajaprotsendilist valmisolekut jäävihmaks: täna rakendatakse Mustamäel libedusetõrjeks kõik töömasinad ja kõik töötajad. Loodame, et see kinnitus peab,» teatas Mustamäe linnaosavalitsus sotsiaalmeedias.

«Ent nagu ütleb eesti vanasõna, topelt ei kärise. Ja sellepärast oleme pannud täna varavalges igasse Mustamäe ühistranspordipeatusse 25-kilose kotti graniitliiva. Ikka selleks, et, juhul kui jäävihma tuleb nii palju, et hoolimata koristusfirmade pingutustest on jälle libe kõndida, saaksid inimesed ka ise vajadusel graniitkillustikku maha puistata,» seisab linnaosavanema Lauri Laatsi tehtus postituses.