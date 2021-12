Ametist lahkuv suursaadik: Eesti-Vene suhetes on kõvasti arenguruumi

Petrov meenutas negatiivsete arengutena Vene Föderatsiooni diplomaatide väljasaatmist Eestist. Tema sõnul anti talle märku, et vastava otsuse diplomaatide suhtes tegi Eesti eelmine valitsus päev enne uue valitsuse ametisse astumist, et see saaks alustada suhtlust Venemaaga niiöelda puhtalt lehelt.