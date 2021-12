FOTOD ⟩ Maskireid ja trahvid ärritasid minigolfareid: ma ei kavatse sellest ühiskonnast osa olla

Kuigi uuringud näitavad, et inimeste ohutunne koroona suhtes on oluliselt vähenenud - varasema 62 protsendi asemel hindab olukorda kriitiliseks 34 protsenti elanikest -, oli reede päeval kaubanduskeskustes üldpilt üllatavalt positiivne. Tallinna Nautica keskuses käis maskita inimesi ringi vähe ja kui käidigi, siis ametnikke nähes otsiti mask ruttu taskust välja.

Enamik märkusi tehakse terviseameti kinnitusel hoopis selle kohta, et inimesed ka nina maski sees hoiaksid. «Alguses proovitakse heaga, kuid kui inimene hakkab vaidlema ja õigustama, et miks ta maski kanda ei saa ja sellekohast tõendit näidata ei ole, siis on ka trahv vastav,» ütles terviseameti pressiesindaja.