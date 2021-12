Länts tunnistas, et kui ta sai e-kirja, milles teatati, et on pälvinud Kuldmikrofoni tunnustuse, siis esmalt pidas ta seda eksituseks. «Ma ju tean kõiki neid ägedaid inimesi, kes raadiomaastikul tegutsevad. Ma ei julgenud alguses sellest kellelegi rääkidagi – isegi mitte kodus,» tunnistas ta.

Kuldmikrofoni laureaadi jaoks on raadiotöö rõõm, sest töö käib valdavalt otse-eetris. «Otse-eeter on midagi sellist, mida mitte miski muu ei asenda. Selle teevad inimlikuks kõik need väikesed eksimused, turtsatused ja komistused. See on üheks põhjuseks, mis on mind nii kaua raadios hoidnud,» märkis ta.