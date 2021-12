Tšiili presidendiks valiti vasakpoolne Boric

Kasti pearivaal Boric on aga endine üliõpilasjuht ja oma 35 eluaastaga riigi kõigi aegade noorim presidendivalimiste kandidaat. Tema eesmärk on suunata riik sotsiaaldemokraatlikumale teele.

Riigis kestavad teist aastat ulatuslikud võrdõiguslikkust nõudvad meeleavaldused. Kõrvale on tõrjutud traditsioonilised erakonnad, kes on ajanud neoliberaalset poliitikat, millele on omistatud Tšiili suhteline rikkus, kuid keda on kritiseeritud vaeste ja töölisklassi hülgamise eest.