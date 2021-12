KOROONALE KAOTATUD ELUD ⟩ Sveta: kuulda telefonis, kuidas isa õhku ahmis, oli väga valus

Pärast pikka pausi hakkab naine rääkima: «Koroona tõi meile koju ema, kes sai tõbise tuttavaga kokku. See tuttav isegi ei pidanud vajalikuks ema hoiatada, et on haige. Pärast seda jäi ema haigeks, põdes kolm päeva ja siis jäi isa haigeks. See juhtus nii äkki, juba pooleteise päeva pärast oli isal palavik 40 kraadi, natuke isegi üle selle. Siis ma kiirabi kutsusingi, mis isa Rakvere haiglasse viis. Sealt anti lootust, ehkki diagnoositi raske kahepoolne kopsupõletik. Ma helistasin haiglasse iga päev, ent info oli ülinapp – öeldi, et seisund on stabiilne, ja see oligi kõik. Ühel hetkel, kui ma jälle helistasin, öeldi, et nüüd pandi isa intensiivi, kuna tema seisund oli halvenenud. Pühapäeval, 4. aprillil, saime rääkida valvearstiga, kes pani isa kunstlikku koomasse ja ütles, et esmaspäeval transpordivad ta Tartusse.»