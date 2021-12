Turba lähedal Ellamaal metsade keskel elab armastatud lauljanna Lea Dali Lioni ema Aino Teemets. Aino on just enne pimedat väljas lindudele süüa pannud ja alustab vestlust sellega, kuidas lõppev aasta on temalt järjest kaks armastatud lähedast võtnud. Veebruaris lahkus Lea isa ja Aino abikaasa ning aprillis tütar Lea.