Sibula hinnangul on koalitsioonis olevatele Reformierakonnale ja Keskerakonnale selgelt ebamugav, et opositsioonierakonnad on nendest oluliste küsimuste lahendamisel mitu sammu ees. «Nii tervise-, julgeoleku- kui ka energiakriis on näidanud, et koalitsioon ei suuda olulistes küsimustes kokku leppida ja otsuseid langetada. Selle asemel, et peeglisse vaadata otsustati kriitikast pääsemiseks Riigikogu õigusvastaselt kaugtööle saata,» võttis Sibul kokku põhjuse, miks tema arvates novembris seesugune otsus tehti.