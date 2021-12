Eesti leppis Venemaaga kokku raadiosageduste lepingu muudatused

Ettevalmistamisel on ka 5G sagedusalade 700MHz ja 26GHz leping, milles veel kokkuleppele ei jõutud. Venemaa ootab selles küsimuses Eesti ettepanekuid.

Samuti oli arutlusel ka 3,6 GHz mobiilside sagedusala, kuid seal lepinguni naabrid ei jõudnud, kuna sagedusala kasutuse tehnilised plaanid on väga erinevad.

Raadiosagedused levivad üle riigipiiride ja seejuures tuleb arvestada, et need ei häiriks teise riigi sidesüsteeme, seepärast on rahvusvaheliseks tavaks sageduskasutust eri riikide vahel koordineerida.