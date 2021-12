Jääle mineku keeldu eiranud ATV-juht sattus ohtu

Pühapäeval, 26. detsembril kell 15.08 teatati, et Mulgi vallas Univere külas Killaste järvel vajus ATVga järvele sõitnud mees jääst läbi. Mees suutis enne sõiduki põhja vajumist selle pealt maha hüpata ning oma elu säästa.

Päästjad juhivad tungivalt tähelepanu, et praegu kehtib siseveekogude jääle mineku keeld ning see ei ole põhjuseta. Jääle minek on keelatud isegi jalakäijatele, sõidukiga liiklejatest rääkimata.