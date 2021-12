President Rüütel sai Kasahstani Vabariigi aumärgi

Arnold Rüütel tänas Kasahstani presidenti meelespidamise eest. Eesti ja Kasahstani head suhted said alguse juba taasiseseisvumise perioodil, kui Nursultan Nazarbajev toetas tasakaalukalt ja tugevalt Eesti iseseisvumise püüdlusi, meenutas Arnold Rüütel ning lisas, et mäletab siiani Kasahstani erilist külalislahkust, mis talle 2004. aasta riigivisiidil osaks sai.

President Rüütli sõnul läheb Kasahstan ajalukku kui esimene Nõukogude Liidust iseseisvunud türgi-tatari keelega islami ja Aasia riik. «Nii Eesti kui ka Kasahstan on paljurahvuselised riigid ning Kasahstanis elab üle 130 rahvuse. Oleme mõlemad seisnud selle eest, et kindlustada kõigile meie territooriumil elavatele vähemusrahvastele võimalus viljeleda omi kultuuritraditsioone. See rikastab meie riikide ühist rahvuslikku kultuuri,» lausus Arnold Rüütel.