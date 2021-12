Kaja Kallas jättis spordiklubide murekirjale vastamata

Nüüd kinnitavad fitness- ja spordiklubid, et nende kannatus on katkenud: kogu sektor on nurka surutud, võlgades, ollakse sunnitud töötajaid koondama ja spordiklubisid sulgema.

«Me vajame kohe riigi abi. Minimaalne vajalik toetus kõigile Eesti klubidele kokku on 30 miljonit eurot,» seisab teises kirjas peaministrile. «Pooleteise kuu jooksul, mis on möödunud meie viimasest pöördumisest teie poole, oleme olnud sunnitud spordiklubisid sulgema ning koondama oma eriala tipus olevaid inimesi. Iga päev on kriitilise tähtsusega. Selles valus ei ole süüdi turg, vaid valitsuse halvad valikud ja tegevusetus.»

Klubide väitel on Kallas avalikult ja korduvalt lubanud kohtuda ettevõtjatega, kelle tegevust valitsus otseselt piirab, kuid tegelikult ei ole selleks aega ja võimalust leidnud.

«Te ei ole pidanud meid otsesuhtluse vääriliseks. Olete pööranud tähelepanu oma kõrgele empaatiavõimele, kinnitanud, et saate kohe aru, kui kellegi on halb ja reageerite. Miks te ei ole reageerinud? Milline on teie empaatiavõime tegelikult? Ei teie isiklikult ega Valitsus ei ole meile vastanud ega ka mingil muul viisil probleemidele tähelepanu pööranud. Oleme toetusteta, ilma igasuguse tagasisideta ja riigipoolse kriisiplaanita. Kaua selline olukord peab kestma?» küsivad spordiklubid.

Kui valitsuse liikmed on väitnud, et teenindussektoris ei ole piiranguid, siis spordiklubide kinnitusel on selline väide konkreetne valetamine ja pea liiva alla peitmine – piirangutest tulenev ligi 40-protsendiline käibelangus on fakt, mida ei saa ignoreerida.

«Edasiteed on kaks: kas piirangute lõpetamine koos toetustega või õiglased toetused, mis võimaldavad piirangutega tegutsedes ellu jääda. Eesti fitness- ja spordiklubid on kogu kriisi ajal toetanud oma enda ressursside arvelt Eesti riiki ja valitsuse kriisipoliitikat – oleme käitunud seadusekuulekalt ning rakendanud pea kahe aasta jooksul kõiki erinevaid meetmeid, kulutanud meetmete rakendamiseks suurel hulgal raha. Kõigele vaatamata oleme täna olukorras, kus meie appikarjele ei pea te vajalikuks isegi vastata,» seisab pöördumises.

Klubide hinnangul on südantlõhestav on olukord, kus valitsus peab tervisesporti meelelahutuseks, mille ära keelamine 40 protsendile elanikkonnast peaks aitama riiki tervena hoida – kuid ei ole kuidagi aidanud. «Olukorras, kus kõik erakonnad Eestis kinnitavad, et sundvaktsineerimist ei ole ega tule, on selline olukord lubamatu. Eesti on katki, lahutatud ja haige, kuid võiks olla terve, koosmeelne ja rõõmus,» märgivad spordiklubid ja lisavad, et praegused kohutavad energia- ja küttehinnad, millele valitsusjuhil ka lahendusi pole, teevad meie keerulist elu veelgi raskemaks.

«Kui teie, peaminister Kaja Kallas ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik leiate, et Eestisse ei ole fitness- ja spordiklubisid vaja, tuleb seda selgelt öelda või võtta toetav seisukoht koos ettevõtjatele tekitatud majandusliku kahju kompenseerimisega. Demokraatlikus riigis ei saa valitsus riigi valitsemiseks vajalikke otsuseid tehes hävitada rahvatervise hoidmiseks ja parandamiseks vajalikku tegevusvaldkonda. Igasugused piirangud peavad olema möödapääsmatud, hädavalikud, proportsionaalsed, tõhusad ning läbi kaalutud võimalike tagajärgede ja kahjudega. Kahjude vältimatuse korral peab riik need ajakohaselt kompenseerima,» seisab pöördumises.

Allakirjutanud leiavad, et valitsus peab kiiresti otsustama fitness- ja spordiklubide toetamise. «Seda ka siis, kui piirangud kohe kaoksid, mis ongi mõistlik. Ettevõtlust on totaalselt ja diskrimineerivalt pärsitud – kuidas saab nii olla, et kaubanduskeskustes võivad käia massid ostlemas, kuid spordiklubis need samad inimesed väga piiratud arvul käia ei või? Aastaid jutuks olnud ID-kaardi põhist autentimissüsteemi ei ole riik suutnud siiani välja töötada ning isikutuvastamisega seotud kulud kanname samuti meie. Kas tõesti on piirangud spordiklubidele möödapääsmatud?» küsitakse pöördumises.