Kaja Kallas jättis spordiklubide murekirjale vastamata, abita jätmisest teatas asekantsler

Allakirjutanud leiavad, et valitsus peab kiiresti otsustama fitness- ja spordiklubide toetamise. «Seda ka siis, kui piirangud kohe kaoksid, mis ongi mõistlik. Ettevõtlust on totaalselt ja diskrimineerivalt pärsitud – kuidas saab nii olla, et kaubanduskeskustes võivad käia massid ostlemas, kuid spordiklubis need samad inimesed väga piiratud arvul käia ei või? Aastaid jutuks olnud ID-kaardi põhist autentimissüsteemi ei ole riik suutnud siiani välja töötada ning isikutuvastamisega seotud kulud kanname samuti meie. Kas tõesti on piirangud spordiklubidele möödapääsmatud?» küsitakse pöördumises.

«Kaja Kallas ja Tanel Kiik – kui olete vastutuse võtnud, siis vastutage. Palun leidke kasvõi kübeke empaatiavõimet nägemaks olukorra tõsidust. Ootame teilt väga kiiret otsust, mis tagab Eesti fitness- ja spordiklubide jätkusuutlikkuse. Ootame 30 miljonit eurot toetust, mida vajame juba täna,» märgivad fitness- ja spordiklubid.

Kultuuriministeerium: toetusmeetmeid pole ette nähtud

Asekantsler Taavi Pürn tänas vastuses pöördumast ja tunnustas My Fitnessi olulise panuse eest rahvatervise edendamisel läbi hästi korraldatud sporditeenuste ning laialdase sporditaristu.

«My Fitness on olnud kriisis paljudele ettevõtetele eeskujuks kiire kohanemisvõimega ning solidaarselt kõikide teistega panustanud viiruse leviku pidurdamisse. Mõistame, et tegevuse jätkumine on toimunud varasema ettevõtlustegevuse ja tulevikuinvesteeringute arvelt,» märkis ta.

Tema sõnul on valitsus koroonakriisi vältel lähtunud põhimõttest, et toetusmeetmeid rakendatakse siis, kui tegemist on täieliku sulgemisega. «Võrreldes naaberriikidega on Eesti koroonapiirangud olnud leebemad ning sellest lähtudes on ka toetuste osakaal olnud väiksem. Kriisi ajal on paljud ettevõtlussektorid kaotanud suure osa käibest ja pidanud muutunud oludega kohanema ilma suuremahuliste toetusteta. Kultuuriministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, töötukassa ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu on spordivaldkonnale eraldatud 2021. aastal üle 20 miljoni euro kriisiabi. Seejuures oli kultuuriministeeriumi 2021. aasta spordivaldkonna eelarve 49,8 miljonit eurot,» selgitas Pürn.