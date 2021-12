JÕULULAPSED ⟩ Värske ema: teise jõulupüha hommikul kohtusin viimaks oma pojaga

Raili ja Margus lootsid tänavu veeta jõulupühad kolmekesi, sest perre oli 17. detsembril oodata pisipoja sündi. Läks aga teisiti, ootus venis pikemaks. «Jõuluootus oli seetõttu hoopis teistsugune, maagiline aeg. Tundub aga, et poeg otsustas nendest pühadest teha veelgi meeldejäävama sündmuse selleks aastaks,» alustab Raili meenutust sellest, kuidas tema viimane nädal Pelgulinna sünnitusmajas on möödunud. Eeldataval tähtajal sünnitustegevus veel ei alanud. Oodati päev, oodati kaks… kuni 23. detsembril see viimaks juhtus – sünnitustegevus algas loomulikul viisil. «Tuhud olid kord regulaarsed, kord mitte, kuid üldiselt pikemapoolsed ja väga valusad. Küll ootasime lapse sündi 23ndaks, siis 24ndaks, siis 25ndaks detsembriks... kuid sünnitegevus aina kestis ja kestis. Käisin end kaks korda haiglas näitamas, olles veendunud, et nüüd on see hetk käes,» meenutab naine.