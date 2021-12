Kiirabi on aastavahetusel tavapärases valmisolekus

Adlas avaldas lootust, et inimesed suhtuvad pidutsemisse mõistlikult, kained kaaslased ei luba alkoholi tarbinuid autorooli ning et ka pürotehnika kasutamisel jälgitakse kõiki ohutusreegleid. Seda nii enda kui ka teiste turvalisust silmas pidades.

Tartu kiirabi juhatuse liige Veronika Reinhardi sõnul katavad nende meedikud kokku kuut maakonda: Tartumaad, Jõgevamaad, Valgamaad, Põlvamaad, Viljandimaad ja Järvamaad. «Meil on täpselt nii palju brigaade tööl kui igapäevaselt - 26. Tavapärane aastavahetus,» lausus Reinhard. Temagi pani inimestele südamele, et nad võtaksid aastavahetuseks leevendatud piiranguid mõistusega ega liialdaks pidutsemisega.

Ida- ja Lääne-Virumaal ning Harjumaal Loksal kiirabiteenust osutava Karell Kiirabi juhatuse liige Õnne Bartoševitš kinnitas, et sarnaselt kolleegidega mujal Eestis on nemadki aastavahetuseks väga hästi valmis. «Oleme valmis tavabrigaadidega. Koduvalved on meil ka olemas, aga loodame, et seda vajadust ei teki,» rääkis Bartoševitš.