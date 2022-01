Selgus uue teadusnõukoja koosseis

Teadusnõukoja juhi Toivo Maimetsa sõnul pidas ta uue koosseisu koostamisel silmas, et esindatud oleksid nii immunoloogia-, viroloogia- kui ka sotsiaalteaduste valdkond, samuti arstiteaduse ja laiemalt rahvatervishoiu esindajad. «Asume tööle ajal, kui maailma on vallutanud koroonaviiruse omikronitüvi ning värsked teadusandmed muutuvad pidevalt. Esimese ülevaate anname valitsusele juba järgmisel nädalal.»

«Oleme koroonaviirusega elanud ja seda tundma õppinud praeguseks pea kaks aastat, kuid see viirus on teatavasti väga dünaamiline. Seetõttu on valitsuse jaoks eriti oluline, et saaksime otsuseid tehes tugineda teadus- ja tõenduspõhisele infole,» kommenteeris peaminister Kaja Kallas ja soovis uue koosseisu liikmetele jõudu oma põhitöö kõrvalt selle ühiskondlikult vastutusrikka ja pingelise rolli täitmisel.