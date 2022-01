Seireuuring annab ülevaate koroonaviiruse levimusest 25. jaanuariks

Seireuuringu juhi, Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on uuringud näidanud, et koroonaviiruse omikrontüvi levib kuni viis korda kiiremini kui deltatüvi, kuid sellega kaasnevad leebemad haigusnähud. Seni on jutuks olnud, et uus tüvi levib ennekõike noorte seas.

«Seekordse etapi käigus sekveneeritakse kõik positiivsed koroonaproovid, nii et saame anda hinnangu, milline on uue tüve levimus eri vanuserühmades ja kui palju on selle tüve puhul haigustunnusteta ja tunnustega haigestumisi. Samuti on huvitav näha, kuidas on uue viirusetüve kiire leviku taustal muutunud täisealiste hõlmatus viirusevastaste antikehadega,» rääkis Kalda.