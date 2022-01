Karis: ka Kallas leidis, et Eesti Energia ei peaks praegu viivist küsima

«Paljud Eesti inimesed on hädas ja mures. Nende nõutus ja pahameel järsult kasvanud elektri- ja soojaarvete pärast on arusaadav,» ütles president. «Peaminister Kaja Kallas ja riigikogu spiiker Jüri Ratas kinnitasid mulle täna, et valitsus püüab leida lahendusi, mis aitaks võimalikult paljusid hädasolijaid.»

Karis lisas, et inimesed tahavad oma arved õigeaegselt ära maksta ja keegi ei taha võlgu jääda. «Neid ei saa jätta külma kätte, nii otseselt kui ka kaudselt,» rõhutas president.

«On hea meel, et ka valitsusjuhi arvates ei peaks riigile kuuluv Eesti Energia küsima elektriarvete maksmise ajatamise eest praegusel paljudele tarbijatele keerulisel ajal viivist,» sõnas Karis ja lisas, et tegu on näitega küsimusest, mille lahendamine on lihtne.

«Tuleb vaadata ettepoole, sest see talv ei ole viimane ja Eesti inimesed vajavad kestlikke lahendusi ehk kindlustunnet nähtavaks tulevikuks.»

Karis palus valitsusel leida võimalus aidata tõhusalt ettevõtjad, alates perearstikeskustest kuni pagaritöökodadeni, kellest paljud on hüppeliselt tõusnud elektri- ja soojaarvete tõttu küsimuse ees, kas ja kuidas oma tegevust jätkata.

«Peaministri sõnul tegeleb haigekassa praegu toetusmeetme koostamisega terviseasutustele, mis on õige ja vajalik, kuid tuge vajavad paljud ettevõtjad,» meenutas president. «Ei saa ka unustada, et endiselt oleme silmitsi koroonakriisiga, mis niigi muserdab ettevõtjad ja paljusid meie kaaskodanikke.»

Riigipea loodab, et valitsus vaatab veel kord üle, kuidas kompenseerida e-riigile kohaselt – kiirelt ja võimalikult vähese bürokraatiaga – suurenenud energiaarved neile, kes riigi abi vajavad. «Kui on takistusi, siis tuleb töötada selle kallal, et need ületada,» lisas ta.