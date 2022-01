Kiirus- ja foorikaamerad fikseerisid Eestis mullu 301 822 rikkumist

«Mobiilsed kaamerad pakuvad liigselt kiirustavale juhile üllatusmomenti, mida statsionaarsed kaamerad pidevalt sama teed läbivatele juhtidele enam ei paku. Esimeste tööaastate jooksul on mobiilsed kiiruskaamerad tõestanud ennast väärt abilistena liiklusjärelevalves, andes võimaluse rahustada liiklust kohtades, kus statsionaarse kaamera või patrulli mõju on väiksem ning võimaldades teha järelevalvet kontaktivabalt,» rääkis Loigo.

«Kahjuks on kiiruse ületamine Eestis jätkuvalt sotsiaalne norm ning sageli arvavad juhid, et sõites 10 kilomeetrit tunnis üle lubatu jõuavad nad kiiremini sihtpunkti. Kuid enne gaasipedaalile vajutamist peab mõtlema sellele, kas see mõni minut võitu on väärt teiste ja enda elu ohtu seadmist, sest iga piirkiirusele lisatud kilomeeter suurendab tõenäosust sattuda õnnetusse ning raskendab võimalikke vigastusi,» lisas Loigo.