Mehhiko teatas rekordarvust koroonaviirusesse nakatumistest

Arvatakse, et tegelik nakatumiste arv on ametlikust arvust palju suurem, kuna 126 miljoni elanikuga riigis on madal testimistase. Valitsusametnikud on isegi kutsunud inimesi üles end mitte koroonaviiruse suhtes testima, vaid testide nappuse tõttu kodus isoleerima.