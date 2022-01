Riigikogu arutab vaktsiinikahjude hüvitamise eelnõu

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka Keskerakonnast ütles, et vaktsiinikindlustuse eesmärk on lihtsustatud korras hüvitada inimestele vaktsineerimise tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus.

«Hüvitist saab nõuda juhul, kui tõenäoliselt vaktsineerimise tagajärjel on patsiendil tekkinud raske tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli kuud. Hüvitis on ette nähtud ka juhul, kui tõenäoliselt vaktsineerimise tagajärjel inimene sureb. Regulatsiooniga luuakse inimesele, kes on saanud vaktsineerimise järgselt rasket tervisekahju, võimalus nõuda kahju hüvitamist seaduses kehtestatud määras sõltuvalt kahju raskusastmest,» selgitas Kotka.

«Peame koos pingutama selle nimel, et usaldus riigiinstitutsioonide vastu oleks kõrgem. Vaktsiinikahjustuste fond on väike, kuid märgiline samm selles suunas,» lausus Korobeinik. «Oluline on ka see, et vaktsiinikahjustuste fond laieneb teistele vaktsiinidele. Loodan, et selle abil suudame peatada vaktsineerimistaseme langust Eestis ja vältida ammu unustatud haiguste epideemiaid, mis pole tänases maailmas sugugi haruldased.»