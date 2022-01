Keskkonnaamet avab ebaseaduslikult suletud kallasradasid

Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnul on igal aastal juhtumeid, kus keskkonnainspektori sekkumise järel likvideerib kodanik oma ebaseadusliku ehitise või aia kohe. «Sel juhul pole me menetlust alustanud, sest karistamine ega menetlemine ei ole meie eesmärk. Eesmärk on kehtiva seaduse jõustamine,» ütles Vakra.