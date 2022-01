ERAKONDADE REITINGUD ⟩ Esikolmiku uksele koputav Eesti 200 jätkab tõusu

Kuigi peaministriparteil Reformierakonnal õnnestus eelmise aasta lõpus ränk langustrend ümber pöörata, on energiakriisi süvenemine graafikul joone taas allapoole viinud – 25,9 protsendilt on jaanuarikuuga kukutud 23,8 peale, samal ajal kui EKRE on kaks protsendipunkti juurde kogunud ning roninud 22,5 protsendi peale. Sisuliselt muutumatuna, 20 protsendi peal on püsinud Keskerakonna toetus.