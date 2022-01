Poliitikaekspert: suur sõda ei oleks Venemaal populaarne, kuid välistada seda ei saa

«Ma ei välista sõjalist konflikti täielikult, aga ma ei arva, et see saab olema selline, nagu seda praegu ennustatakse,» sõnas Liik. Ta täpsustas, et suur nn teise maailmasõja stiilis sõda Ukrainaga oleks suur stress Venemaa poliitilisele süsteemile, mida ta peab vanaks ja väsinuks.

«See ei oleks populaarne Vene ühiskonnas. Ma ei usu, et Venemaa võimueliit suudaks sellist stressi kanda,» lisas ta.

Saates vestelnud eksperdid olid ühel nõul, et lääne ja Venemaa vaheline terav vastasseis ei lahene niipea. «Kui see kellelegi pole siiani veel kohale jõudnud, siis nüüd on kogu Euroopas ühine arusaam, et külma sõja järgne periood on läbi. Me ei tea täpselt, mis meid ees ootab.» sõnas Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik.

President Kersti Kaljulaidi hinnangul on võimalik selles vastasseisus läänel vigadest õppida ning sõjalist konflikti Ukrainas vältida. «Kui me näitame üles ühtsust ja rakendame meetmeid, mis teevad haiget, siis meil on lootust, et edasisi samme Ukrainas või kusagil mujal, ei astuta,» sõnas ta.

Nõustuti, et praegune pingestunud olukord ei ole otseselt uue suure sõja algus. «Ma arvan, et praegune olukord on loodud selleks, et rääkida läänega teises formaadis ja teistel teemadel, kui seni on võimalik olnud,» sõnas Liik, kelle sõnul ei saa siiski konflikti lõplikult välistada.