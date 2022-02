Keskerakond esitab Lasnamäe linnaosa vanemaks Julianna Jurtšenko

«Lasnamäe on Tallinna suurim linnaosa, kus lisaks igapäevaküsimustele on ees ootamas mitmete suurte ja oluliste projektide algatamine ja lõpule viimine, sealhulgas klindipargi rajamine, olümpianormidele vastava ujula ehitus, aga ka tulevase Tallinna haigla ettevalmistustööd. Usume, et Jurtšenkol on olemas kõik sobivad omadused linnaosa edukaks juhtimiseks,» tõi Kõlvart välja.

Jurtšenko tänas Tallinna nõukogu usalduse eest. Ta lisas, et kui kandidatuur saab heakskiidu, on olulisel kohal tema jaoks linnaosa elanikega suhtlemine ja koostöö.

«Elanike kaasamine on minu jaoks olnud alati üheks prioriteediks ning ma usun, et üheskoos saame lahendada nii linnaosa ees seisvaid muresid kui ka seada sihid edasiseks arengus. Lasnamäe on aastatega väga palju positiivselt muutunud ning tehtud on palju, mis on linnaosa muutnud rohelisemaks, peresõbralikumaks ning atraktiivsemaks. Seda suunda soovin kindlasti jätkata,» rõhutas ta.