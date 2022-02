Omniva postikullerite haigestumine häirib saadetiste kojukannet

Lisaks suurele lumele on kirjade, ajakirjanduse ja otseposti kojukannet maapiirkondades häirimas laialt levinud koroonaviirus. Omniva kommunikatsioonijuht Triin Küttim teatas, et Omniva kollektiivis üle Eesti on rohkem kui sada postikandega tegelevat inimest haiguslehel.