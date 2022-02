Valitsus plaanib kaotada alaealiste Covid-19 tõendi nõude

Varem saab rääkida koolilaste eneseisolatsiooni kohustuse kaotamisest - lapsed, kes on nakatunuga kokku puutunud ei pea järgmisest nädalast enam koju jääma.

«Alates esmaspäevast leevenevad koolis karantiininõuded - terved lapsed saavad käia koolis ja haiged lapsed peavad jääma koju. Seda selleks, et muuta süsteemi lihtsamaks,» põhjendas Kallas otsust Postimehele.

«Alates 14. veebruarist kaob noortele alaealistele Covid-19 tõendi esitamise nõue kõigis kohtades, kus see nõue hetkel kehtib,» kinnitas peaminister, lisades, et suuremaid piiranguid saab leevendada juba edaspidi ja järk-järgult.

Suuremaid leevendusi kui tõendinõude kaotamine ei soovitanud teadusnõukoda ega terviseamet valitsusel veel teha.

«Mida me vaatame on haiglakoormus. Praegu on nakatumise tipp, umbes kahe nädala pärast jõuab see ka haiglatesse,» nentis peaminister, lisades, et ühtlasi ollakse valmis ka 9000 nakatunuga päevadeks.

Kallas märkis, et igaüks sooviks piiranguid leevendada. «Me kõik tahame olla need, kes selle populaarse otsuse inimesteni toovad ja ütlevad, et kõik on nüüd läbi ja läheme tavapärase elu juurde. Paraku valitsuses me populaarseid otsuseid teha ei saa, me peame tegema õigeid otsuseid - tuginedes nii teadusnõukoja kui terviseameti andmetele, prognoosidele ja soovitustele,» selgitas ta.