Eesti suursaadik Sri Lankal andis üle volikirja

«Hea meel on näha Sri Lanka kasvavat huvi nii digi- kui ka küberkoostöö vastu. Eesti eksperdid on aidanud Sri Lanka arengule kaasa e-valitsemise ekspertiisi jagamise ja küberturvalisuse toetamise kaudu,» märkis suursaadik Kivi.

«Sri Lanka on aastaid olnud eestlaste seas populaarne turismisihtkoht. Loodame, et pandeemia mõjudest hoolimata jätkub kahe riigi edukas koostöö turismi vallas,» sõnas suursaadik.

Eesti Vabariigi suursaatkond Indias avati 2013. aastal. Katrin Kivi on kolmas New Delhis resideeriv Eesti suursaadik, kellel on kaasakrediteering Sri Lankale. Sri Lanka katab Eestit oma suursaatkonnast Stockholmis. Eestil on Sri Lankal aukonsul Dudley F. S. Thambinayagam.