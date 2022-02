FOTOD ⟩ Talvine möll lennujaamas: stardiradadelt lükatakse kokku mägede kaupa lund

Tallinna lennujaama eritehnika ja hooldeteenuste osakonna juht Villi Heinsalu rääkis Postimehele, et talvehooaeg seekord lennujaama hellitanud ei ole ning hooldetöötajatel on juba detsembrist käed-jalad kuhjaga tööd täis.

«Ohutus on meie prioriteet ning praegu tähendab see katkematut lumekoristust ning lennuraja ja perroonide puhtana hoidmist – see töö käib 24/7,» lausus Heinsalu ja tunnustas kõiki töötajaid, kes sellele tempole vastu on pidanud.